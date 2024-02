Marisa Paredes habla de forma cristalina de su reacción al ver a Ayuso en la capilla ardiente de Concha Velasco

La actriz Marisa Paredes ha vuelto a hablar dos meses después de la comentada reacción que dejó ante los medios de comunicación tras ver llegar a Isabel Díaz Ayuso a la capilla ardiente de Concha Velasco, fallecida el pasado 2 de diciembre.

Paredes vio que la gente empezó a reaccionar y preguntó a los periodistas: "¿Isabel Díaz Ayuso?". "Por Dios. Pero, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Fuera", aseguró frente a las cámaras.

En una entrevista publicada este domingo en El País, la intérprete ha sido preguntada sobre el momento viral que protagonizó y ella no ha dudado en responder de forma muy cristalina.

Marisa Paredes ha reconocido que "aquello me salió de una manera totalmente espontánea", pero cree que "no se ha contado bien" todo lo que ocurrió.

"Dije 'fuera' uniéndome a la gente que ya estaba gritándolo detrás de mí. Luego hubo quién me dijo: 'Hombre, quizás no era el momento'. Perdón, los momentos no se eligen", ha explicado.

La actriz también ha hecho referencia a la tala de árboles de la plaza de Santa Ana y ha defendido que cree cada vez más "en la sociedad civil como clave en el avance de la sociedad".

"Creo en las asociaciones. Los políticos siempre tienen sus compromisos y llegan hasta donde llegan, pero la sociedad civil… José Luis Sampedro lo decía, si el pueblo se diera cuenta de la fuerza que tiene, las cosas se cambiarían antes", ha añadido.

Paredes cree que la gente "no piensa y vota". "Votamos a este o a aquel, algunos con ideología, pero otros sin ninguna ideología, por inercia. Si la gente se diera cuenta de que ellos tienen el poder las cosas serían distintas", ha sentenciado.