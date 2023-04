El Gran Wyoming cuenta por qué acabó echando de su casa a Pablo Carbonell  

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, ha estado A las bravas, el programa de Raúl Pérez en la SER. Allí ha contado una curiosa anécdota de cuando Pablo Carbonell y Pedro Reyes estuvieron viviendo en su casa.

Allí ha explicado que Carbonell no se quería ir de su casa: "Se acopló completamente". Ha contado Wyoming que se encontró con él y con Pedro Reyes en un bar de Sevilla actuando, les dio su número de teléfono y se ofreció a buscarles un sitio donde trabajar.Y ahí que se plantaron en su casa.

"Al cabo de un mes, mi ex de entonces, los tuvimos que echar porque estuvieron bastante tiempo. Pedro Reyes se fue a la primera y Pablo dijo yo no me voy", ha contado el presentador.

El detonante fue cuando Wyoming y su pareja se fueron de puente y al regresar Carbonell había montado una fiesta muy gorda: "La casa era acojonante, la de Resacón en las Vegas". Su ex fue a su habitación y estaba "lleno de pesetones": "Allí fue el momento que dijo échalo ya".