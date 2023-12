Miguel Herrán habla claro como pocos sobre si realmente los 80 eran tan fantásticos

El actor Miguel Herrán, que ha estrenado ahora la serie Los Farad, ambientada en la Marbella de los años 80, ha hablado con toda la claridad de esa época en un momento en que es muy alabada porque, según algunos, había entonces más libertad que ahora.

En una entrevista en Moobys, el actor ha explicado que lo que traería de aquella época a la actualidad es "la manera de socializar que tenía la gente".

"Odio el teléfono móvil y, de hecho, a mí me genera problemas personales porque la gente no entiende que yo no contesto WhatApps. Pero porque estoy haciendo mi vida, no es que no te quiera dedicar tiempo o no me importe simplemente que no lo veo", ha explicado.

Luego se ha sincerado: "Para mí la manera de socializar es la de los 80. Voy a tu casa, te pico, no estás en casa, dónde está tu hijo, pues en el bar de Paqui y vas allí a preguntar... Yo eso lo echo mucho de menos. Lo he vivido muy poco pero lo echo mucho de menos".

Preguntado sobre qué dejaría en los 80 ha señalado que "es una respuesta polémica, pero las drogas": "Creo que la heroína hizo muchísimo daño y creo que a día de hoy tenemos un amplio abanico de todo tipo de cosas que podrían haber disfrutado esa generación sin llegar a matarse como lo hicieron".