Miguel Ríos advierte de lo que quiere realmente Vox: augura qué es "lo más" que conseguirán

El músico Miguel Ríos ha hablado con toda claridad sobre Vox, partido del que ha asegurado que querría que ahora sucediese lo mismo que ocurrió en España en 1936, año del inicio de la Guerra Civil.

En una entrevista en El Mundo, el cantante es preguntado sobre unas declaraciones suyas en las que afirmaba que, con el partido de Santiago Abascal, el franquismo ha vuelto. Ríos se mantiene esa postura: explica que ha leído mucho sobre la República y asegura que en la actualidad hay un "serie de signos del pasado que regresan como comportamientos políticos y te da miedo".

"Vas hilando y dices: 'Joder, esto mismo era lo que pasaba en las Cortes republicanas cuando empezó a ser insoportable el ambiente". De hecho, el artista destaca que su "único consuelo" es que "estamos en Europa y no puede pasar lo que sucedió en el 36... aunque ellos quieran".

Pese a eso, Ríos matiza que "esa gente lo más que puede hacer hoy en día es hacerte un Trump": "Que no es poco, pero no es una guerra ni una dictadura. ¿Qué nos queda? Luchar más para desmontar esto, pero es que yo voy a la mayor: si el estado de cosas sigue así, no va a haber posibilidad de que la derecha gane porque se van a comer la gallina de los huevos de oro. Si sigue expandiéndose esa desigualdad tan brutal, no van a tener gente que les compre".

En ese momento, el periodista le recuerda que las encuesta ahora mismo no dicen eso. "Ya, ya. Que aquí puede pasar cualquier cosa y que nos lo tendremos merecido, está claro (risas). Somos la hostia".

No es la primera vez en los últimos días que Miguel Ríos se pronuncia sobre política. En una entrevista con El Español respondió a Joaquín Sabina y sus sonadas palabras: "Antes era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos".

"No sé quién dijo, se atribuye a mucha gente, a Churchill y a todo el mundo, eso de 'si con 20 años no eres comunista es que no tienes corazón y si a los 40 lo eres es que no tienes cabeza'. Es que a los 40 antes se era viejo (ríe). Bueno, que no. Eso es un pensamiento muy burgués, de persona instalada", dijo Ríos.

"Tú dile a un tío que lleva toda la vida poniendo ladrillos en una obra, de los 20 a los 60, que se vuelva burgués. ¿Cómo va a dejar de ser comunista?", preguntó el músico, que subrayó que, en su opinión, "hay que ser comunista siempre, hasta la vejez", "toda la vida".

"Comunista en el sentido de reparto de riqueza, en el sentido humano de la comunidad, no en el sentido de Stalin ni de la Unión Soviética, claro. Comunista en sentido filosófico de reparto de cosas. O sea, es que yo… veo a la gente sufrir y me conmuevo. Me da un vuelco", aclaró.