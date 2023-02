Miguel Ríos responde de tremenda forma a Joaquín Sabina, quien dijo que ya no es tan de izquierdas

El músico Miguel Ríos ha respondido con toda rotundidad a Joaquín Sabina, después de que éste afirmarse el pasado mes de noviembre: "Antes era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos".

“Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente, y las del siglo XXI que avanzan son el feminismo y la lucha LGTBI”, aseguró.

Ahora, y una entrevista en El Español, Ríos ha señalado que no está de acuerdo con eso y que no ve bien esas declaraciones.

"No sé quién dijo, se atribuye a mucha gente, a Churchill y a todo el mundo, eso de 'si con 20 años no eres comunista es que no tienes corazón y si a los 40 lo eres es que no tienes cabeza'. Es que a los 40 antes se era viejo (ríe). Bueno, que no. Eso es un pensamiento muy burgués, de persona instalada", ha asegurado el músico.

"Tú dile a un tío que lleva toda la vida poniendo ladrillos en una obra, de los 20 a los 60, que se vuelva burgués. ¿Cómo va a dejar de ser comunista?", ha preguntado el músico, que ha subrayado que, en su opinión, "hay que ser comunista siempre, hasta la vejez", "toda la vida".

"Comunista en el sentido de reparto de riqueza, en el sentido humano de la comunidad, no en el sentido de Stalin ni de la Unión Soviética, claro. Comunista en sentido filosófico de reparto de cosas. O sea, es que yo… veo a la gente sufrir y me conmuevo. Me da un vuelco", ha aclarado.

Ríos ha afirmado en esa misma entrevista que le da "un pudor enorme pensar en no sufrir por eso" y que "no puedes tener miles y miles de millones no acordarte de la gente que duerme al raso una noche de invierno": "Es un actitud y me parece de sentido común, más allá de ideologías militantes. Todos esos miles de toneladas de comida que se desperdician al año… es una pena".