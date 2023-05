El momentazo de una fan de Pedro Sánchez en su visita a Murcia: ojo a la frase que suelta después

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado la región de Murcia. Allí ha liderado un mitin en el que ha anunciado medidas como el descuento del 50% en el Interrail europeo para los jóvenes, entre otras cosas.

Antes de comenzar el acto, una señora se ha tirado a sus brazos. Ha ocurrido minutos antes de que el jefe del Ejecutivo, como líder del PSOE, junto a otros miembros de la formación dieran pie a sus discursos.

El momento ha sido recogido por una periodista del diario La Opinión de Murcia, quién luego ha podido hablar son la susodicha, llamada Gregoria López.

Según ha señalado el medio, la vecina de Lorca tiene 67 años y es fan de Sánchez, por lo que no ha dudado en bajar las escaleras del pabellón para besar y abrazarle, saltándose así todos los protocolos de seguridad.

"Ay, estoy muy nerviosa", ha dicho la murciana, quién ha asegurado que no es la primera vez que coincide con el socialista: "Me gusta mucho cómo gobierna y voy a verlo siempre que puedo. Lo he visto cuatro o cinco veces: en Madrid, Granada, Almería, Valencia…".

También ha admitido en declaraciones al diario que "está como un tren", una expresión empleada para decir que alguien tiene muy buen físico. "A mi me encanta", ha añadido.

Para terminar, ha puntualizado que, a pesar de su atractivo, "está muy delgado", un detalle del que se ha percatado cuando ha salido corriendo hacia Sánchez para intentar tocarlo, dejando anonadados a los miembros de seguridad.