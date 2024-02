Muestran el nuevo método de recogida de basuras en Nueva York y en España TODOS tienen la misma reacción

En las últimas horas se ha hecho viral en X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter, el nuevo método con el que van a recoger la basura en la ciudad estadounidense de Nueva York.

El vídeo con este nuevo sistema ha sido publicado por la responsable del The New York Times Emma Graves Fitzsimmons y rápidamente ha llegado a España, donde no ha parado de generar comentarios.

"Esta es una demostración del nuevo camión de basura de carga lateral y automática de la ciudad de Nueva York, que va levantar contenedores grandes en la calle. Un programa piloto se está expandiendo a todo el Distrito 9 de la Junta Comunitaria en West Harlem", ha afirmado junto al vídeo.

En esos 20 segundos que dura, se puede ver como el camión coge un contenedor de basura y gracias al mecanismo lo eleva para depositar la basura en su interior, tal y como se hace en España.

Por ello, ha generado muchas respuestas, aunque la más viral ha sido la del escritor y divulgador cultural Pedro Torrijos. Su respuesta ya lleva más de 20.000 me gusta y más de 1,3 millones de reproducciones. "En NYC están empezando a introducir el sistema de basuras que tenemos en España desde hace 30 años 👌", ha escrito.

En otra publicación ha matizado sus palabras: "A ver, esto es más complejo que reírnos de los yanquis (cosa que me parece bien que hagamos). En Nueva York, la recogida de basura es un negocio con ramificaciones extensísimas y no siempre del todo legales, así que implementar un cambio de paradigma supone superar muchas trabas".