Una mujer que trabaja limpiando casas llega a la prensa inglesa por contar lo que le dijo un cliente

La usuaria de TikTok @pocketrocketscleaning, trabajadora del hogar, se ha hecho viral en la red social china al explicar algunas de las peores costumbres que tienen los clientes que contratan sus servicios.

Victoria ha ido desvelando, por diversión, algunas manías y gestos feos que tienen las personas de las casas en las que trabaja.

Lo primero que ha explicado es que lo que más odia es que la persigan por toda la vivienda, como si no se fiasen de que pudiese hacer bien su trabajo. "Te han contratado para limpiar la casa, pero no confían en ti o no creen que sepas lo que haces. Es grosero, es una falta de respeto y es molesto. Si tiene una limpiadora, no haga esto", ha afirmado.

Como es normal, detesta que la llamen de forma despectiva: "Es un ejemplo bastante extremo, pero sucede. Incluso tienen el aire de que eres inferior a ellos, que trabajas para ellos, que son tus empleadores".

Tampoco le agrada que le pisen lo fregado o que manchen lo que acaba de limpiar, que le encarguen algo justo cuando ha terminado su turno o que le pidan hacer cosas que ella no puede hacer por contrato.

Pero sin duda lo peor son las faltas de respeto. La más dura fue cuando un cliente la llamó "sirvienta" y le chasqueó los dedos: "No volví".

El vídeo ha llegado hasta la prensa inglesa y, como ella misma ha contado en TikTok, ha sido una sorpresa para ella. En España medios como Telecinco también se han hecho eco de la publicación de Victoria.