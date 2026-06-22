Nil Ojeda x Starbucks: si sabes jugar al ajedrez puedes conseguir este producto exclusivo de Milfshakes gratis

Una de las últimas preocupaciones de Nil Ojeda, uno de los creadores de contenido más vistos en habla hispana del mundo, es bajar su consumo diario de tiempo mirando la pantalla del teléfono.

El creador de contenido, con millones de seguidores en todas sus redes sociales, se considera un adicto a la dopamina, por eso, como referente de la Generación Z, ha querido aportar su granito de arena para alejar un poco a los chavales de los teléfonos, aunque le perjudique.

Para ello ha unido su marca Milfshakes con Starbucks para crear un drop exclusivo u gratuito que se podrá conseguir en varias tiendas seleccionadas en Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Sevilla y Madrid.

¿Y en qué consiste? En ganar una partida de ajedrez a un experto para ganar un tablero exclusivo de la marca Milfshakes. Además, cabe destacar hay 30 unidades limitadas.

Piezas del ajedrez de Milfshakes

Cuándo y dónde

Estas son las fechas:

Barcelona, miércoles 24 de junio.

Valencia, jueves 25 de junio.

Zaragoza, viernes 26 de junio.

A Coruña, miércoles 1 de julio.

Sevilla, jueves 2 de julio.

Madrid, viernes 3 de julio.

En cada una de estas ciudades, entre las 14:00 y las 21:00 horas, tres jugadores expertos —los llamados "hombres de rojo"— se enfrentarán a los clientes que acudan a la tienda en partidas de ajedrez de máximo 15 minutos.

¿Cómo se participa? Cuando se haga un pedido los clientes recibirán una ficha roja que les dará acceso a la cola del juego. Para practicar, en la web de la marca hay un ajedrez online.

El premio, gratis

Una de las razones por las que Milfshakes triunfa entre el público es por la exclusividad que hay en muchos de sus drops. Lo curioso es que este es uno de los más baratos ya que es completamente gratis.

Los que consigan ganar a los hombres de rojo ganarán un ajedrez Starbucks x MilfShakes concebido como una pieza de coleccionista de edición limitada, con tan solo 30 unidades en todo el mundo.

Este tablero contará con elementos de las dos compañías: elementos icónicos como la sirena y el oso barista de Starbucks o el reconocido Milfo, seña de identidad de MilfShakes.