El nombre que han puesto a una calle de esta localidad de Tenerife está arrasando en Twitter

Una calle que es, desde este lunes, una de las más virales de España. Está en Tacoronte (Tenerife) y no deja de acumular me gusta y compartidos en Twitter desde que la compartiera la popular cuenta Masters Of Naming.

El Ayuntamiento de esta localidad tinerfeña ha decidido bautizar como calle Calimocho, o Kalimotxo, a la vía que une dos de las principales industrias de la zona: la Bodega Comarcal y la fábrica de Coca-Cola.

De esta forma, esa calle adopta el nombre de la bebida resultante de mezclar vino con cola. Según relata el Ayuntamiento y recoge EFE, "alguien, un buen día, desde la calle que conecta ambos centros productivos deslizó un comentario humorístico" que después ha dado lugar a un expediente municipal que ha concluido con el nuevo nombre de la calle.

El vecino, según este relato, comentó a sus acompañantes: "Oigan, ¿ustedes se han dado cuenta que a la izquierda está la Coca Cola y a la derecha la Bodega Comarcal?". Y concluyó entre risas con sus amigos: "Pues está muy claro que estamos en medio de algo muy importante, pues si mezclamos Coca Cola y vino, el resultado es calimocho".

La broma hizo gracia y tuvo recorrido. Llegó a oídos de los directivos de la bodega y de la fábrica de refrescos y todos acogieron con agrado la idea de nombrar a la calle con el nombre del combinado.

La iniciativa partió del alcalde José Daniel Díaz Armas, aún en funciones hasta el próximo miércoles, cuando se constituirá la nueva corporación en la que él pasará a ser el líder de la oposición.

El rótulo de calle Calimocho aparece también en euskera, Kalimotxo, porque "esta bebida que ahora tiene más de medio siglo de existencia, es una creación del siglo pasado" en el País Vasco, detalla el Ayuntamiento. Parece que "se trata de la primera vía de España con esta atrevida denominación".

El alcalde ha celebrado esta simbiosis: "Tacoronte es tierra de vinos, ganaderos y agricultores, pero también es un lugar de acogida de emprendedores y soñadores".