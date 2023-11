Ojo a la respuesta de su madre tras decirle, agobiado, que se ha equivocado de autobús

El usuario de TikTok @johan.._09 ha publicado la conversación de WhatsApp que ha tenido con su madre tras explicarle agobiado que se había montado en el autobús "que no era".

"Mamá. El bus se metió por otro lado. Creo que me subí en el que no era. ¿Qué hago? No sé ni donde estoy", le ha escrito el joven sin saber cómo actuar.

A los pocos minutos, esta ha sido la contestación de la madre, que ha dejado alucinando a todos en la plataforma, y a su hijo el primero: "Oki".

El internauta no ha tardado en reaccionar y responder a la mujer sin dar crédito a lo poco que le había dicho: "¿CÓMO QUE OKI?".

La conversación ha generado muchas risas en la red. De hecho, la publicación ha acumulado más de 600 comentarios, 82.000 'me gusta' y cerca de 500.000 reproducciones.