Le dejan dos trozos de pulpo para comer y su respuesta es épica

La usuaria de Twitter @culdekilo ha publicado la conversación de WhatsApp que ha tenido con su familia cuando uno de ellos le ha mandado una fotografía del plato de comida que le iban a reservar.

Son, literalmente, cuatro trozos de pulpo, ni uno más ni uno menos. "¿Quieres que te lo dejemos?", le han preguntado a la tuitera.

En respuesta, la joven, que ha recibido la invitación como una ofensa por la poca comida que se aprecia en la imagen, ha respondido así de irónica: "No, no me vaya a empachar".

Además de las muchas reacciones que ha recibido la publicación, también ha recopilado 20.000 'me gusta' y cerca de 900 retuits.

Por su parte, son muchos los internautas de la plataforma que se han sentido identificados alegando que sus progenitores tampoco les suelen dejar cena o comida preparada.