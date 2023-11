Olvidan un monedero en un sitio público de Japón y un español ve lo que pasa: ¿sería así en España?

El popular usuario de TikTok @buenosdiasporcierto, español que está trabajando en Japón como profesor, ha mostrado en imágenes lo respetuosos que son allí con las pertenencias ajenas.

"Estoy en una tienda que se llama Donkey, que es muy famosa. Y os voy a enseñar una cosa típica de Japón a ver qué pensáis. Estaba viendo esta máquina de ganchos en la que podéis coger monederos de Shin-chan que están bastante guays", empieza explicando.

"He jugado y por supuesto he perdido. Una partida vale 100 yenes. Y cuando ya me iba a ir me he dado cuenta de que aquí arriba hay un monedero que se lo ha dejado alguien y hay dinero. Esto no es mío, se lo ha dejado alguien. ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo dejaríais ahí? ¿Lo cogeríais? ¿Llamaríais a un dependiente para dárselo?", pregunta.

El usuario destaca que lleva bastante allí, observando lo que pasa, y "bastantes personas han visto el monedero y la gente lo deja ahí": "Cuando tú pierdes algo en Japón normalmente se deja en el sitio porque así la persona que lo ha perdido dice: vale, ¿dónde lo he perdido? Ah, en la máquina. Voy allí y seguramente esté. Y, si no está, lo más normal del mundo es que lo tenga el dependiente", señala.

"Aquí no se roba. Por supuesto en ningún momento he pensado yo en cogerlo y para que veáis que es verdad ahora hay gente jugando y el monedero sigue ahí. La gente juega y lo deja ahí como si nada", celebra.

En los comentarios hay bastante unanimidad: sería raro que en España sucediese algo así. "Me pasó lo mismo en una parada de autobús por la noche y al día siguiente seguía ahí...eso aquí en España no dura ni 10 segundos jajajaja", dice un usuario.

Y otro: "En España me lo quedo, en Japón, lo dejo e incluso pondría un poco mas de dinero".