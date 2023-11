Pablo Motos dice que no hay libertad de expresión: esta respuesta se comparte miles y miles de veces

La usuaria de TikTok @martallanos97 ha dado una de las respuestas más difundidas a Pablo Motos, quien se lamentó en El Hormiguero de que ya no se puede expresar con total libertad en España.

"Me rebelo absolutamente ante esta mierda de no poder tener libertad de expresión a cambio de que no te digan una palabra", se quejó el presentador en su programa.

Tras ello, la usuaria ha subido un vídeo que supera ya los 30.000 'me gusta' y en el que empieza señalando: "Pablo Motos ve limitada su libertad de expresión sentado en la butaca de su programa, emitido de lunes a jueves en prime time".

"Después de pronunciar este inesperado statement y sentirnos todos un poquito Trancas y Barrancas proceden a aplaudirle, probablemente motivadas por un regidor, 300 personas del público. Que yo me imagino que estarán ahí clandestinamente, a espaldas del sistema, porque todos sabemos lo censurado que está el discurso de Pablo Motos", dice irónica.

Luego, en un tono ya más serio, entra en detalles: "Al final, lo que intenta Pablo Motos con esta victimización es intentar controlar el relato porque en un mundo en el que señores como él monopolizaban el curso de la narrativa ahora ven que se tienen que ceder espacios a opiniones disidentes".

"A Pablo Motos no le molesta perder libertad de expresión porque no está sucediendo, lo que le molesta es que, haciendo uso de su libertad de expresión, la gente se oponga a su posicionamiento, lo señale y lo corrija", insiste.

También responde a quienes exclaman: "¡Ay! ¡Es que ya no se puede decir nada!". "Poder puedes, porque lo estás haciendo, pero tienes que pagar las consecuencias de la opinión pública", repite.

La usuaria asegura que esas palabras de Pablo Motos le recuerdan mucho a la escena de Don't Lok Up en la que "una señora se queja porque, según ella, las opiniones conservadoras están siendo silenciadas y mientras se queja no para de eneumerar a todos los medios a los que ha ido para dar su opinión".

"No, Pablo. No todo el mundo está contra ti. No hay una campaña de desprestigio a tu persona, simplemente estamos señalando cómo muchas mujeres que han ido a tu programa se han sentido incómodas con tus comportamientos sexistas, cómo has traído a gente para dar alas a pensamientos antiabortistas. Es lo único que decimos. Y lo seguiremos haciendo porque para eso existe tu querida y venerada libertad de expresión", concluye.