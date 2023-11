Antón Losada se corona como pocas veces con su respuesta en dos frases a las palabras de Pablo Motos

El politólogo Antón Losada está arrasando en las redes sociales gracias a la breve pero rotunda reacción que ha tenido a las polémicas palabras de Pablo Motos, quien aseguró en El Hormiguero que empieza a avergonzase de ser español.

"Que Pablo Motos sienta vergüenza de ser español me parece bien. Así se entera de la que pasamos nosotros a diario por su culpa", ha escrito Losada en un mensaje que en sólo dos días supera ya los 8.000 'me gusta'.

"Te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente si ahora viajo fuera y me dicen que de dónde soy diré europeo porque no quiero ser español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos, por lo tanto este no es un sitio libre", aseguró Motos en su programa.

Motos pronunció esas palabras después de que Tamara Falcó preguntase, en relación a la negociación del PSOE con Junts y ERC: "Es una situación indignante, pero ¿cuál sería la forma de poner fin a todo esto?".

Antes de que el presentador hiciese su reflexión, el escritor Juan del Val respondió: "Cumplir con las leyes y asegurarse de que aquellos que cometen delitos rindan cuentas por sus acciones".