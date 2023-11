Iker Jiménez arrasa con su mensaje tras ver unas sonadas imágenes: "Dedicado a los dos mamarrachos"

El periodista Iker Jiménez está arrasando en las redes sociales con el mensaje que ha enviado sobre los dos ecologistas del grupo "Just Stop Oil" que rompieron a matrillazos el cristal que cubría La Venus del espejo, de Diego Velázquez, en la National Gallery de Londres.

"Hay muchas formas de llamar la atención, de lanzar tu soflama, una de ellas debe de ser, de las más curiosas y singulares, atacar a martillazos la Venus del Espejo de Velázquez, que ya tuvo ataques hace tiempo. Algo debe de tener el pobre cuadro", empieza diciendo Jiménez en un vídeo en X (la antigua Twitter) que supera los 7.000 'me gusta'.

"Estos dos mamarrachos ingleses, dándonos lecciones de justicia, no hubieran llegado ni a tres metros del cuadro de haber vivido Diego Velázquez porque buenos eran los maestros antiguos defendiendo su obra. Hubieran sentido una daga española fría en el bazo de inmediato. Pero estamos en esta Europa decadente", se lamenta el periodista.

Y sigue preguntándose: "¿Por qué no atacan emblemas de otras culturas? ¿Por qué son sólo autores occidentales, pintores occidentales, arquitectos occidentales, diseñadores de vehículos occidentales, ¿por qué? Porque saben que van a tener la tibieza: 'No, si en el fondo reclaman atención, hacen muy bien, no es para tanto, no es nada sagrado atacar un Velázquez...".

"Solo en la vieja Europa y en algún lugar más, pero pocos, se puede hacer esta gilipollez. que demuestra mucho a qué nivel estamos llegando. Vete a una pirámide mexicana a hacerlo, a Perú, a la India, a China, a un país islámico y métete con sus arquitecturas u obras a ver cómo te sacan de allí", reclama Jiménez.

Y acaba rematando: "Allí sí lo consideran sagrado, allí te pegan dos bofetones lo mínimo y se te acaba el stop oil. Pero esto es una Europa abotargada estos jovencitos que saben que pegan donde no va a devolvérsela. A esto hemos llegado. Velázquez es sagrado amigos".