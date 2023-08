Paco Tomás cuenta lo que le ha pasado con su sobrina en un bar y provoca una reacción unánime en Twitter

El periodista Paco Tomás ha provocado una reacción unánime en Twitter al compartir dos mensajes en la red social, con los que ha relatado lo que le ha sucedido con su sobrina de 8 años en un ba.

El presentador de Wisteria Lane y autor de Coto privado de infancia ha explicado en plataforma que estaba en un bar. "Una mujer que conoce a alguien de los que estamos en la mesa se acerca a saludar", ha detallado.

"Su pareja, un hombre de unos 53 años, le dice a mi sobrina, 8 años, delante de todos: 'eres muy guapa. Yo voy a dejar a mi mujer y me voy a ir contigo'. No me hace gracia. El raro soy yo", ha señalado.

Paco Tomás ha puesto en un segundo mensaje en Twitter los comentarios que hicieron sus acompañantes: "'Era una broma', 'por favor, tienes la mente enferma', 'es un hombre muy simpático', fueron el común de las reacciones".

"Aunque yo insistiese en que no me parece una broma apropiada para una niña de 8 años, los demás no lo ven igual. No sé. ¿Pensáis que quizá me pasé?", ha cuestionado el comunicador.

Pese a la pregunta de Paco Tomás, las reacciones en Twitter han ido por la misma línea y prácticamente todos los usuarios han criticado las palabras del hombre.