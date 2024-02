Paga un servicio extra para decorar la habitación y se encuentra esto: todo fue un malentendido

El creador de contenido y usuario de TikTok Antonio Gutiérrez (@antoniomasmasgutierrez) publicó hace poco menos de un día un vídeo quejándose de que había pagado un servicio "extra" para tener un ambiente romántico para su pareja.

"Lo que yo pensaba que era un servicio extra como son pétalos, globos, rosas de la cama y cava... Es agua, yo pensaba que había pagado por cava", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 120.000 reproducciones.

Lo que más le chirrió fueron los bombones: "Yo estaba pensando en una caja roja, llamé a recepción porque faltaban cosas". "Mirad los bombones, son cinco conguitos", expresó en el vídeo.

Sin embargo, publicó un segundo vídeo en el que dio a entender que todo fue un malentendido. "La he liado, he hecho un vídeo de broma y se ha revolucionado un poco el hotel, yo no sabía los tiempos", ha dicho.

"Yo cuando he llegado a la habitación y me he encontrado cuatro flores y cuatro globos cuando me habían cobrado 60 euros, además de lo que cuesta la habitación... Me han matado", ha explicado.

Resulta que todo tenía "unos tiempos": "A las siete era el cava, por la noche los bombones, y me sabe mal haber hecho el vídeo, pero fue en plan risa", ha concluido, recomendando el hotel por las grandes vistas y disculpándose con ellos.