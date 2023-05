Sálvame se cuela en el directo del 'Chup Chup' de la Kings League: "¡¿Que qué me han hecho?!"

Se echaba de menos y ya está de vuelta. El segundo split de la Kings League comenzó el pasado fin de semana, coincidiendo también con el estreno de la Queens League y como ocurriera durante la primera edición de la competición, el 'Chup Chup' ha regresado más fuerte que nunca.

Marcado por un inicio muy extraño, en el que el Kun tenía que ser el que presentara el programa y no se había enterado de que estaban en directo, las risas han sido las protagonistas en los primeros minutos mientras todos los presidentes, y también varias presidentas, iban conectándose poco a poco al directo.

Pero sin duda, la entrada que ha provocado una revolución en plató, ha sido la de Iker Casillas. El presidente de 1K ha sido objeto de mofa por parte de Piqué y compañía por el lugar desde donde habitualmente se conecta a las galas. "Lo voy a cambiar ya mismo porque no es digno de gente como vosotros", ha comentado el guardameta del Madrid entre risas.

Sálvame, protagonista

Aunque uno de los momentos de la noche se ha producido cuando ha salido el tema de la desaparición de Sálvame a partir del mes de junio. "Por cierto, Sálvame se acaba el 16 de junio", ha dicho Ibai.

"Hemos hecho que se acabe Sálvame", comentó Piqué, que recibió una pregunta por parte del mayor de los Buyer: "¿Eso estaba en el contrato con Mediaset?" -por el acuerdo con Cuatro para emitir un partido por jornada en abierto-, a lo que el presidente de la liga ha asegurado que no estaba en el contrato pero que "no me parece mal que se acabe".

Ante esto, Spursito se ha sumado a las bromas y le ha hecho otra pregunta: "Pero, ¿qué te han hecho?", lo que ha motivado que Piqué se desatar por completo. "¿¿!!Que qué me han hecho, que qué me han hecho??!! No me llevo mal con nadie pero es un programa indecente. Para la sociedad es mejore que se acabe", sentenció un Piqué visiblemente picado.