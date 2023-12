Pedro Piqueras habla claro como nunca sobe lo que le pasó en esta escena: "Me enfadé mucho"

Pedro Piqueras, presentador de Informativos Telecinco, se ha sincerado ahora, a pocos días de abandonar su puesto, y ha hablado con toda sinceridad sobre las comentadas escenas en las que se le daba paso desde Sálvame.

En una entrevista en El País, al periodista le preguntan directamente cómo llevaba aquellas cosas. "A mí me ha dado paso directamente la sobrina de Isabel Pantoja desnuda en la nieve, o Raquel Mosquera, a la que conozco y aprecio, mandándome 'un besazo' en pleno covid, con cientos de muertos todos los días", empieza recordando Piqueras.

Y luego es tremendamente claro: "Aquello no debió suceder nunca. Me enfadé mucho con la situación, pero luego llamé a Raquel para disculparme porque la historia no iba con ella, una cosa no quita la otra".

También analiza la situación cuando le dicen que la información no es la prioridad de Telecinco. "Cierto: en la era de la realidad aumentada y los despliegues de medios, yo he tenido siempre detrás un hule con el skyline creo que de Singapur. A cambio de no tener inversión, he tenido libertad absoluta", avisa.

"Ahora que la información va a ser la gran apuesta de la casa, lo disfrutarán mis compañeros. Digamos que he sido como Moisés haciendo la travesía del desierto y ahora que se ve la Tierra Prometida me bajo", señala.

Y acaba rematando: "Le dejo a Franganillo la casa limpia y un equipazo de grandes profesionales como compañeros".