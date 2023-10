El usuario de Twitter @DiUrarte ha publicado la conversación que ha tenido con ChatGPT, en su versión 3.5, porque no da crédito a los sesgos de género con los que cuenta el software a pesar de ser una inteligencia artificial.

"¿Puedes traducir del inglés una frase? The nurse and the doctor were walking", ha escrito el internauta, recibiendo una respuesta, por parte de la máquina, de lo más positiva: "¡Claro! Con gusto te la proporcionaré".

"La enfermera y el médico estaban caminando", ha contestado ChatGPT. El tuitero le ha replicado, a modo de corrección, por qué ha decidido "que 'nurse' es una mujer y 'doctor' es un hombre".

Tras darse cuenta de su "error", ha pedido disculpas "por hacer suposiciones de género, porque no debería haber asumido el género de los personajes".

Sin embargo, no ha sido capaz de corregirlo y ha respondido de la manera similar: "La enfermera y el médico estaban caminando. Esta traducción mantiene la estructura de la oración en inglés sin hacer suposiciones de género. Gracias por señalarlo".

"Has vuelto a escribirlo igual", le ha increpado el hombre, pero se ha vuelto a repetir la situación. Después de pedir disculpas por cometer "nuevamente el error", ha ofrecido exactamente la misma interpretación que las últimas dos veces.

"Pero, pero, pero...", ha manifestado el tuitero sin dar crédito al funcionamiento. Por su parte, otro usuario de Twitter ha asegurado que la versión 4.0 de ChatGPT "sabe corregir el error cuando se lo señalan", aunque de primeras siga cometiéndolo.

En cambio, el Google de otro internauta sí que ha traducido las dos posibilidades que contempla la frase, según ha enseñado a través de los comentarios, aunque en una oración mucho más corta: "La enfermera y la doctora; El enfermero y el doctor".