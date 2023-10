Un cliente pide una clara en un bar y "monta un pollo" al ver lo que le sirven: el debate, a tope

España es un país muy rico y muy diverso y eso tiene multitud de ventajas. Pero también algún inconveniente, cuando se va a otras regiones donde el idioma no es exactamente igual de lo que se acostumbra.

Eso puede provocar algún malentendido como el que ha relatado la usuaria de TikTok @xiquetamontgat, que es camarera y que ha tenido un pequeño roce con un cliente a cuenta de una cerveza.

"¿Una clara es cerveza con gaseosa?", empieza preguntando antes de explicar a qué viene esa cuestión.

"Esta mañana he tenido una pelea, bueno entre comillas porque yo no me peleo con nadie, pero un cliente me ha pedido una clara. Le he servido esto, cerveza con limón, que es lo que normalmente entendemos nosotros por clara", señala.

"Total, que me ha montado un pollo porque defendía que la clara original es con gaseosa que para qué", acaba diciendo antes de insistir: "Yo, la sirvo con limón a no ser que me la pidan con gaseosa".

La cuestión ha provocado multitud de respuestas. Y no hay consenso. "La clara es con gaseosa de toda la vida", dice uno. Otro: "Cerveza con gaseosa= clara. Cerveza con gaseosa de limón = clara de limón".

Y uno más: "Toda la vida una clara a sido cerveza con gaseosa..... lo que pasa es cierto que la gente de hoy en día la quiere con limón".