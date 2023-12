Piden postre, el bar no tiene y lo que hace el camarero es para que se estudie en las escuelas

Jesús Soriano, la persona que está detrás de la popular cuenta @soycamarero, ha relatado el gesto que tuvo una vez con unos clientes que pidieron postre a pesar de que el bar en el que estaban no ofrecía ese tipo de platos.

El trabajador ha recordado esa anécdota en una entrevista en la Cadena Ser: "Vino una pareja mayor y estuve atendiéndoles. Me rompió cuando la mujer me cogió del brazo. Se puso a llorar, le dije que qué le pasaba y me dijo que es que le recordaba a su hijo, que había fallecido muy joven".

"Intenté ser muy agradable con ellos. Preguntaron si había postres porque era como un aniversario de ellos. Como no teníamos postres ni nada, lo que hice fue que al lado del bar había un supermercado y me fui corriendo, compré unos flanes, una nata, unas velitas y demás. Me fui a la cocina, lo monté y lo saqué. La cara que pusieron no tiene precio", ha reatado.

En el otro extremo, Soriano ha recordado una de las anécdotas más desagradables que ha vivido con un cliente, que sufrió cuando trabajaba en un 100 Montaditos.

"Había como 100 personas en la cola. Un señor estaba delante y le tocaba. Le llamaron por teléfono y estaba en toda mi cara ignorándome sin mirarme. Hablando por teléfono y todo. Y yo me quedé... digo cómo se puede tener tan poca educación", ha lamentado.