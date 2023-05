Pitingo provoca cientos de comentarios con su reacción a estas palabras de Juan del Val  

El cantante Pitingo está dando mucho de qué hablar en Twitter con la reacción que ha tenido a unas comentadas palabras que el escritor Juan del Val pronunció en El Hormiguero.

"Bildu es un partido político que está orgulloso del pasado que sucedió no hace tanto tiempo en el que se mataban personas. Y el problema no es Bildu, que existe y es un problema legal, el problema es pactar con Bildu", empezó diciendo Del Val.

"Cómo se nos llena la boca de decir: no se puede pactar con Vox, alguien se rasga las vestiduras porque con un pasado con una cosa, Donald Trump no se puede presentar y aparece Irene Montero y te dice que es un partido perfectamente legal y que no hay nada que decir o Patxi López dice que él prefiere no hablar de esto", prosiguió.

"Hay un problema: que Bildu, en esencia, es esto. Y los partidos que pactan con Bildu tienen que entender que son esto. Y no se puede blanquear algo como el terrorismo. Me da exactamente igual que hayan cumplido condena o que no hayan cumplido. Es la esencia de Bildu y con esta gente no se puede pactar nada", alertó.

Para Del Val, "esta gente está orgullosa de lo que hizo ETA" y "jamás se han arrepentido, es que siguen ahí, independientemente de que no puedan seguir matando porque la Policía les ganó".

"No es un problema de que yo pienso de otra manera, he visto la luz y he pensado que me equivoqué. No. Es que están ahí y siguen ahí por muchos que les intenten blanquear ellos mismos muchos de sus paisanos y el Gobierno nacional. Esta es la puñete verdad", concluyó.

Tras ello, Pitingo ha señalado: "Cuando lo dije yo hace tres años se me hecho media España encima".

"Ahora parece que el tiempo me va dando la razón, me alegro y ojalá llegue el día en el que ilegalicen Bildu, pues aunque ya no maten no dejan de ser lo que son, unos asesinos y además unos cobardes", ha añadido.

En otro mensaje, el artista ha afirmado: "Ahora hay muchos valientes gracias a Dios pero cuando lo dije me vi solo, fueron pocas las caras conocidas que dieron la cara públicamente".

"Sí, me llamaron pero no dijeron nada por miedo y lo entiendo porque de verdad que hubo una campaña de acoso hacia mí, pero no me derribaron", se ha lamentado.