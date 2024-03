Agustín Jiménez reacciona a la foto de Kiko Matamoros y se enzarzan: "Siempre me pareciste idiota"

El cómico Agustín Jiménez y el televisivo Kiko Matamoros han protagonizado un duro rifirrafe en la red social X a raíz de una foto que ha publicado este último y que ha generado un enorme revuelo.

En la imagen en cuestión, Matamoros aparece fumando en una terraza de un restaurante de Dubái y manda un recado a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y a Mónica García, ministra de Sanidad.

"Estoy cenando en Dubái en un restaurante que cierra a las dos de la mañana y se puede fumar en la terraza. O vienen Yoli y la ministra de sanidad a poner orden o esto se va a la mierda", ha escrito.

El mensaje ha provocado una multitud de reacciones y entre ellas está la de Agustín Jiménez, que ha replicado: "Esta generación de pollaviejers que ahora nos ponemos chulos, farrucos y bravucones...eso sí... Siempre desde lejos y cuando nadie nos ha dicho nada".

"Un grito desesperado de casito en el crepúsculo esmegmático de señoro cateto"; ha añadido. Matamoros no ha se ha quedado callado y le ha respondido: "Siempre me pareciste idiota. Gracias por confirmarlo". Y Jiménez, a su vez, ha contraatacado: "¿Puedo usar tu criterio como currículum?".

"No te vale. Usa el tuyo que así te va, campeón", ha respondido Matamoros, que ha provocado la reacción del humorista: "Venga, trol, que no cuela. Lee un libro sin hacerte daño". "Jajajaja. Ya quisieras tú haber leído lo que yo, intelectual de pacotilla", ha dicho el televisivo.

"Eso dice todo el mundo cuando le pregunto por ti: '¿Buff... Kiko Matamoros? No veas lo que lee esa persona. Habla así porque quiere, pero en realidad estamos ante un prócer literario sin parangón", ha publicado Agustín Jiménez. "Deberías ocuparte más de tu carrera y mejorar en lo que puedas ❤️", ha dicho Matamoros.

Y la cosa no ha terminado ahí porque el humorista ha dicho: "Seguiré tus consejos. Veo que a tus representados les va de lujo en el mundo del arte y la cultura".

"Yo no represento cómicos ni los he representado nunca, represento pintores en EAU y no les va mal. Anda, déjalo ya que esto empieza a resultar ridículo", ha argumentado Matamoros, al que Jiménez ha criticado por no ir al teatro.

"¿A verte a ti? Voy a ir en cuanto pueda. ¿Dime en qué pueblo estás y voy a verte? Te lo juro", ha zanjado Matamoros.