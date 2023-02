El politólogo Alán Barroso lleva 20.000 me gusta recordando un pequeño-gran detalle al oír a Sánchez

El politólogo Alán Barroso, popular por sus intervenciones en programas de Cuatro como En Boca de Todos, ha publicado uno de los tuits más difundidos de las últimas horas tras escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado.

En concreto, y a los pocos minutos de que el jefe del Ejecutivo anunciase una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, Barroso apuntó en Twitter: "España tendrá un salario mínimo de 1.080 euros. Recordad que por si algunos fuera (han votado en contra de todas las subidas) seguiríamos con un salario mínimo de 735 euros como en 2018".

"Patriotismo es esto", agregó en el tuit, que en un día rozaba los 20.000 'me gusta' y los 5.500 retuits.

Poco antes, en una aparición televisiva, Barroso ya se había referido tajante al asunto de los sueldos: "¿La patronal ha subido los precios a medida de la inflación? Sí. ¿Ha repartido los costes de la inflación entre sus consumidores? También. ¿Han subido sus márgenes de beneficio? También".

"Falta una cosa. ¿Han subido los salarios de los trabajadores que han perdido un poder adquisitivo de manera desmesurada? No. Ahí es donde están los deberes. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver a Garamendi, el líder de la patronal, que es un tipo que cobra 350.000 euros al año, diciendo a gente que apenas llega a cobrar 1.000 euros de salario mínimo al mes, que lo que están pidiendo son barbaridades y subidas desmesuradas. No", decía.

"Sí ese señor viviese con 1.000 euros al mes, con la inflación disparada, tal y como está ahora, se daría cuenta que una subida moderada, al ritmo del IPC, no es absoluto una locura y es algo que deberían hacer la patronal si se consideran a sí mismos patriotas y si consideran que la clase trabajadora de nuestro país merecen derechos", concluía.

Todo ello mientras Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo aprobará una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% para situarlo en 1.080 euros en 2023, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO.

El presidente del Gobierno ha avanzado en su primera comparecencia del año en el Senado esta nueva subida del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos, con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio español.