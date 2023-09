Pregunta a varios catalanes qué piensan de los madrileños y las respuestas dan mucho juego

Dice el tópico que los madrileños miran mal a los catalanes y que los catalanes también ven con recelo a los madrileños. Una rivalidad que alcanza su máximo apogeo con los clásicos del fútbol. Pero, ¿qué hay de cierto en eso?

El usuario de TikTok @dele_gt ha querido comprobarlo y ha preguntado a varios ciudadanos catalanes qué piensan de los madrileños. Las respuestas de todos ellos están provocando cientos de reacciones porque han roto el estereotipo.

"Sólo he estado un par de veces allí. La gente era maja, pero los madridistas me dan una pereza... Es que me dan mucho asco. Veo su campo, veo el Bernabéu y digo qué asco", dice uno.

Otras jóvenes señalan: "Son buena gente. Son amables. Realmente son amables. Pero, a ver, los que son del Real Madrid no, que son bastantes". "Son una gente simpática, aunque a mí la ciudad de Madrid como tal no me gusta", opina otro.

Y más: "En general, bien. Tampoco he tenido ni buenas experiencias ni malas". "Considero que son una gente estupenda. Yo siempre que he ido allí me han tratado genial y no he tenido ningún problema", dice otro.

De hecho, una persona va un poco más allá y asegura que en Madrid la gente "es más abierta" que en Barcelona. "Me caen muy bien, una ciudad súper enérgica con gente súper simpática y que nos cae muy bien", zanja el último.

En los comentarios, numerosas personas celebran lo que se ve en el vídeo. "Qué gusto da escuchar gente joven decir cosas así. Por mi parte, como madrileña, los Catalanes me gustan mucho y soy del Madrid besos amigos Catalanes", dice una.

Otro resalta algo importante: "La gente, cuando viaja conoce de verdad a los demás, y se da cuenta de que no somos tan diferentes". Y otro más: "Buena gente en Madrid. Nunca me han recriminado en la calle, restaurante, o en un McDonals el hablar catalán con mi familia, todo lo contrario, un 10".