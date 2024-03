Preguntan a Alsina si Iglesias lo ha invitado a su bar y deja un comentario que va a sorprender a muchos

Susanna Griso ha tenido su habitual charla semanal con Carlos Alsina. Una desde el plató de Espejo Público y el otro desde el estudio de Más de Uno, en Onda Cero. Los dos periodistas han repasado la actualidad política hasta que han llegado a un punto curioso: el nuevo bar de Pablo Iglesias.

Griso ha comentado que el fundador de Podemos "se ha reinventado como hostelero" en referencia a la apertura de Taberna Garibaldi, en Lavapiés (Madrid). "No sé si has sido invitado a la inauguración", ha querido saber la presentadora.

"No, pero estoy seguro de que si voy me tratarían magníficamente bien. No sé si personalmente Pablo Iglesias", ha señalado Alsina, que ha comentado que ha visto un vídeo del 18 de marzo donde el exvicepresidente está ayudando en la apertura del local.

Ahí ha querido comentar que ve mejor a Iglesias que cuando estaba en política: "Le veo rejuvenecido. Creo que es un caso palmario de alguien a quien le pesaba enormemente haber llegado al gobierno de España".

Alsina ha señalado que lo ve más joven ahora que cuando formaba parte del Ejecutivo: "Fíjate qué análisis te estoy haciendo más superficial. Creo que, en el fondo, Iglesias cuando llegó al Gobierno descubrió que él no quería haber llegado al Gobierno. De repente se dio cuenta de que no le interesaba aquello, le parecía trabajo excesivo igual o lo que fuera, pero desde que salió del Gobierno creo que ha rejuvenecido".