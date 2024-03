Preguntan a Figo por sus polémicas y él acaba hablando de si es de izquierdas o de derechas

El exfutbolista del Real Madrid Luis Figo ha concedido una entrevista al diario Marca en la que, entre otras cosas, ha hablado sobres sus continuas polémicas en redes sociales a raíz de opinar sobre cualquier asunto político.

Figo no solo comenta la actualidad, si no que sus encontronazos en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, con políticos como el diputado de ERC Gabriel Rufián han sido objeto de todas las miradas y de multitud de titulares.

Preguntado por este alta actividad a la hora de hablar de política y mojarse sobre estos asuntos, algo que contrasta con la del resto de deportistas y exdeportistas, el portugués ha asegurado que es "libre". "Cuando soy libre hablo de lo que quiero", ha afirmado.

Sobre si le trae problemas, Figo ha señalado que igual tiene más enemigos, pero que no le quitan de comer, "que es lo más importante".

"No sé si tengo más enemigos. Cuando yo era jugador iba a los estadios y listo. Lo que dicen en las redes me entra por un lado y me sale por el otro. Tengo la felicidad de que gracias a lo que he construido soy independiente y libre. No me caso ni con derecha ni con izquierda", ha llegado a decir.