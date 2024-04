Preguntan a Javier Cansado si deja propina en los bares y su respuesta la firman muchos

El humorista Javier Cansado ha dado una comentada respuesta cuando le han preguntado si suele dejar propina en bares y restaurantes.

En Ilustres Ignorantes, de Movistar+, ha empezado dudando: "Eh... ¿digo la verdad? Sí, dejo propina. Dejo un 10% o, si me han tratado bien, el 15%".

Tras eso, todo el mundo, y él el primero, han estallado en risas así que le han preguntado cuál es "la propina más gorda" que ha dejado en un restaurante.

"Si te sirve, en un restaurante yo no pago. Y luego en bares yo creo que no he dejado nunca un euro. Moneda fraccionaria sí, pero a nivel de un euro... No, no. No dejo propinas. Digo: para que lo tenga el camarero lo tengo yo, no te jode", ha zanjado Cansado.

El de las propinas es un tema que genera debate, sobre todo después de que algunos restaurantes de Madrid y de Barcelona hayan instaurado el concepto de la 'propina americana' y pidan por ese concepto entre un 5 y un 10% del importe de la comida servida.

Los tiques de esos restaurantes reflejan el total sin propina, el importe con el porcentaje adicional sugerido (5, 8 o 10%) e incluso la opción de una cantidad voluntaria, según ha comprobado EFE.

Algunos precisan, además, que todo ese dinero va destinado a camareros y cocineros e, incluso, los hay que asocian "emoticonos" de caras a la propina dejada, de tal forma que no dejar nada se asocia con una cara triste, un 5% con un rostro sonriente y un 10% con un rostro muy alegre.

Precisamente, el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, cree que se trata de una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez reitera que "no es un acto ilegal porque no lo imponen" (lo de dejar propina), pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opina, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".