Preguntan a María Pombo por Dulceida y no tiene reparos en responder así de claro

Los salseos en el mundo influencer poco o nada tienen que envidiar a los que salen en las revistas de toda la vida. Mucho se ha hablado de la relación entre Dulecida y María Pombo, dos de las influencers más conocidas y cotizadas de España.

Todo estalló hace unas semanas cuando María Pombo se fue de viaje a Nueva York con su marido, Pablo Castellanos, justo la misma semana en la que se celebraban los premios Ídolo, algo así como los Goya de los creadores de contenido, y que están organizados por Dulceida.

Ahora, María Pombo ha respondido en la alfombra de los premios Laureus por este asunto y sobre por qué cree que la gente quiere enfrentarlas y buscar polémica. "Siempre, con cualquier persona... si hay una baja en un evento o lo que sea siempre al final... pero por supuesto no hay ningún tipo de problema. Vamos, nada".

"Encima es que... no somos grandes amigas, no estoy en su baby shower ni voy a estar en momentos muy importantes pero sí que es alguien que quiero un montón. No es que aprecie, es que la quiero, y la admiro un montón".

"A ella y a Alba, a las dos", ha dicho Pablo Castellanos, presente durante el canutazo con los medios. "No hay ningún tipo de problema jamás, vamos", ha zanjado ante los micrófonos de Cuore María Pombo.

Una explicaciones que han dado que hablar en X, anteriormente Twitter, donde muchas personas no se creen las palabras de la empresaria madrileña. "Si TANTO quieres a una persona, no te organizas un viaje con tu marido (pueden irse cuando les de la gana) para tener la excusa de no asistir a un proyecto tan importante para ella como los Premios Ídolo. De los pocos sitios donde valoran tu trabajo y donde te han NOMINADO para un PREMIO", dice una opinión con cientos de 'me gusta'.