La respuesta de María Pombo cuando le preguntan por 'Zorra' va camino de ser lo más comentado del lunes

María Pombo es una de las influencers más cotizadas y seguidas de España. Con más de tres millones de seguidores en Instagram y su propio documental en Prime Video, la opinión de la mediana de las hermanas Pombo sobre un tema de actualidad siempre es analizada al detalle.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ahora, la creadora de contenido se ha pronunciado sobre el uso de la palabra zorra en la canción que representará a España en Eurovision y se ha armado una buena en X, anteriormente Twitter.

El pasado sábado en el Benidorm Fest los eurofans españoles y el jurado eligieron Zorra, de Nebulossa, como el tema que representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmo, Suecia.

El reportero de Europa Press le ha preguntado a María Pombo, que estaba en el aeropuerto de Madrid, por el tema de Nebulossa que ganó el Benidorm Fest y ella ha asegurado que no ha escuchado nada y que simplemente ha leído la noticia en El Mundo.

El periodista le ha acotado la pregunta a "la utilización de la palabra zorra". Sobre esto ha dicho la madrileña: "Ya sabemos que estamos muy modernos últimamente o sea que ya no me sorprende nada". Ha añadido que no ha escuchado la canción y que por eso no quiere opinar más sobre el tema.

Pero Pombo no ha sido la única, hasta Pedro Sánchez ha hablado en una entrevista en Al Rojo Vivo del tema que representará a España en Suecia. "A la fachosfera le hubiera gustado ver el Cara al sol en Eurovisión", ha dicho entre bromas Sánchez a Antonio García Ferreras. Además, el presidente del Gobierno ha añadido que la canción de Nebulossa "habla de cosas que compartimos la mayoría de mujeres y hombres".