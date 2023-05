Esta presentadora de Castilla-La Mancha TV responde tajante a la carta anónima que recibió

La periodista de Castilla-La Mancha Televisión Julia Rubio ha dejado un firme mensaje en directo después de que recibiera una carta anónima de una persona que la había visto por la calle y se quejara del maquillaje que lleva en televisión.

"Ayer llegó a mi mesa una carta enviada por una persona anónima en la que supuestamente dice que me ha enviado una carta haciéndome una pregunta sobre el maquillaje que llevamos en la tele y esa carta no me ha llegado", ha relatado.

Entonces, Rubio le ha dicho que si quiere hablar con ella lo primero que tiene que hacer es identificarse y a continuación ha comenzado a resumir cuál era el mensaje que le ha querido transmitir el espectador.

"En el mensaje dice algo así como que he sido una grandísima decepción porque no tiene nada que ver como soy cara al público y en la realidad", ha contado la periodista manchega.

Rubio le ha contestado de forma tajante: "Yo tal cual soy aquí soy en la realidad. Usted no me conoce de nada así que por favor identifíquese".