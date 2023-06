Provoca cientos de reacciones al contar lo que le ha pasado por apellidarse España

El apellido marca. Y, en algunas ocasiones, marca mucho. Si no, que se lo digan al usuario de TikTok @pabloesp_98, que ha provocado cientos de reacciones tras subir un vídeo en el que cuenta cosas que le han pasado por apellidarse España.

"Si os habéis fijado un poco, veréis que me apellido España, así que os voy a contar algunas cosas que me han pasado por apellidarme España", empieza diciendo antes de destacar la que más le molesta: "Y es que hay gente que al ver mi nombre ha llegado a decir: hostia entonces tu familia será facha, ¿no? Y es como... ¿qué tendrá que ver y desde cuándo se elige el apellido?".

"Luego tengo a mis vecinos que se apellidan Franco y tienen una hija de más o menos mi edad. Así que sus padres y mis padres están todo el día con la coñita de qué pasaría si nos juntásemos. Tú imagínate España Franco. Evidentemente no ha pasado", aclara.

Y sigue con más anécdotas: "También me ha pasado de una chica que quería ligar conmigo por mi apellido. Porque estábamos todo el rato hablando de cómo le gusta mi apellido, que ojalá tenerlo. Y es como... pregúntame qué tal el día".

"Luego una guiri estaba convencida de que yo era de la realeza porque en Bélgica la familia real tiene como de sobrenombre Bélgica. Y yo explicándole que simplemente me apellido. Pues nada, no había manera. Pues eso que se lleva", prosigue.

Y finaliza: "Lo mejor es que ha habido gente a la que he tenido que enseñar el DNI porque decía que me lo estaba inventando. ¿Cómo me voy a inventar eso? Que es un país, que no es para tanto".

Entre los comentarios, destaca el de un usuario que señala: "Yo me apellido Franco Matamoros". Y otro: J"AJAJAJAJ yo tb me apellido España y es el vídeo más real q he visto".