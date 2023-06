El casero le intenta subir el alquiler y su respuesta por whatsapp no deja de acumular 'me gusta'

La convivencia entre inquilinos y caseros no es siempre fácil: a menudo esa relación se convierte en un continuo tira y afloja en el que las dos partes creen tener razón. Y, muchas veces, los arrendatarios denuncian con razón los abusos de los que son víctimas.

Buena prueba de esas relaciones la ha dado la usuaria de Twitter @Alcachofitaa2, que ha publicado en Twitter la conversación que ha tenido con su casero por WhatsApp.

"Está el casero como loco por subirnos el alquiler 🤣🤣🤣🤣🤣 Con otra persona lo mismo cuela, pero le he vuelto a dejar planchado🤭🤭🤭", ha señalado.

En el pantallazo de WhatsApp se ve cómo el propietario reclama "tener una idea de cuándo" tendrá "el piso disponible". La inquilina señala: "No te preocupes, te vamos avisando. ¿Julio? ¿Agosto como muy tardar? Si nos lo aprueban, claro. No creo que nos lo rechacen, pero la opción está ahí también".

El casero avisa: "Pues habría que hacer un contrato nuevo de esos meses, porque el que tenéis caduca". Pero la inquilina es tajante: "En realidad no es necesario. Con la ley de arrendamientos que hay ahora mismo los contratos son vigentes durante cinco años. Así que por eso no te preocupes".

"Vale, pues me vas informando", pide el dueño. "¡Claro! Si no te he dicho nada es porque estábamos sin novedades", subraya la usuaria, que en otros mensajes ha añadido: "Que si me quieres subir el alquiler esos meses que voy a estar de más van a ser los 7 euros que marca la ley".

"Este en dos días sale por la tele diciendo que tiene okupas, os lo digo", ha dejado caer antes de subrayar que "es legítimo que al que venga se lo suba".

"Nos cobra 350 porque nos vinimos en plena pandemia desde Madrid. Supongo que dijo 'o lo pongo barato o no lo alquilo', Le caímos del cielo y estoy segura de que su plan era liarnosla en cuanto se normalizara la cosa", ha destacado.

El mensaje ha provocado decenas de reacciones y más de 2.000 'me gusta'.