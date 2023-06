Una argentina se queda a cuadros al ver esta imagen de Mercadona: dice que es "una locura" 

La usuaria de TikTok @lara.neira, argentina que está de intercambio en Salamanca, está dando mucho de qué hablar al mostrar su sorpresa en un vídeo por varios elementos que ha visto en los supermercados españoles.

En concreto, se queda a cuadros al ver que los carritos de la compra aquí se 'sujetan' solos cuando van en una cinta transportadora: "El carrito se sostiene solo, pues primer mundo".

También destaca que "tienes que poner una moneda de uno o dos euros o también de 50 céntimos que después te devuelven como ven ahí para asegurarse de que la gente los deje en su lugar".

Tras publicar este vídeo, que han visto más de un millón de personas, muchos usuarios le han hecho saber que en Argentina también hay carritos que se sostienen solos en las cintas. Y la usuaria se ha explicado.

"Yo no soy porteña, soy de Salta, del norte de Argentina, específicamente también soy del interior de Salta y por lo menos en este vídeo quise retratar cosas que yo no vi en mi ciudad, que yo no conocía, yo no sabía que en otras partes de Argentina había esas cosas", se ha justificado.

"Agradezco a los que lo pusieron para así yo también enterarme un poco de que en Argentina sí existen las cosas que mostré. Yo estoy acá en España haciendo un intercambio estudiantil así que si tienen alguna duda sobre el intercambio o quieren conocer un poco más de España, déjenlo en los comentarios", ha pedido.

La usuaria también se ha sorprendido por otros detalles de los supermercados españoles. Por ejemplo destaca que "los fideos vienen por kilos y el vino con jugo, aquí llamado tinto de verano, viene embotellado".

"La leche en sachet no existe, solo en cartón y en botella. Y miren este desodorante, la tapita es el desodorante. También fuimos al Mercadona y había estas Fantas pálidas en comparación a las que venden en Argentina. No sé, la verdad, qué nos estarán dando allá. También había Fanta sabor limón. Y otra vez el carrito se sostiene solo, una locura", añade.