Publica la conversación telefónica que ha tenido con una clienta: más que surrealista

La empresa Green Cornerss ha publicado en su cuenta de TikTok @greencornerss ha publicado un vídeo de la conversación que ha tenido una de sus trabajadoras con una clienta al ir a regalarle 50 euros para celebrar el quinto aniversario de la compañía.

"Llamamos a una clienta para darle un regalo y pasa esto", han empezado explicando desde, para, a continuación, empezar la llamada con la clienta: "Soy Carmen. Te llamo de Green Cornerss. Hemos visto que no es la primera vez... ¿Te pillo mal?".

Mientras le explicaba el motivo de llamada, la mujer soltó varias frases que dejaron atónita a la trabajadora de esta empresa de dermocosméticos: "Cogemos ahora con la mano izquierda loas dos gomas, y la pierna hacia la izquierda. Perdona, que estoy a la vez..".

La empleada le señaló que podía contactar con ella en otro momento, pero la clienta insistía en continuar con la llamada: "No, no, si me da igual. Es que me vas a pillar mal hagamos lo que hagamos".

Y así le comentó la oferta: "Bueno, Fátima (se ríe). Para celebrar nuestro 5º aniversario, estamos regalando un vale de 50 euros, pero no para vosotros, si no para que elijáis a una persona. con el cargamento de botes que hiciste ayer, supongo que lo utilizáis bastante".

Sin embargo, la cliente seguía a lo suyo: "Volvemos. Bien. Cambiamos de mano, mano izquierda. Coger las dos gomas, flexionamos la izquierda y la abrís también (...) Es que yo compro ya para toda la familia sabes. Se la he ido enseñando a todo el mundo".

Después de varias interrupciones, finalmente consiguió que le dijera el nombre de la persona que iba a recibir los 50 euros de regalo. "Hacer dos cosas a la vez es muy complicado (...) Se llama Gema", señala la susodicha mientras busca el número de teléfono de la posible nueva clienta.

Tras terminar, colgar la llamada y despedirse de la mujer, la trabajadora se empezó a reír por la conversación tan surrealista que había tenido.