Quique Peinado cuenta lo que le dijeron en un tren en el que iba con Miki Nadal

En Zapeando han hablado de una parte de la entrevista que Eva Soriano le hizo a Javier Cámara en la que el actor contó lo que le pasó al ir a comprar unas patatas en una frutería.

Cuando fue a adquirir el producto la persona que regentaba el negocio lo reconoció y le empezó a decir, partido de risa, si podía volver a pedirle las patatas.

Este tema ha servido como hilo conductor para hablar de situaciones similares en la calle que han vivido los colaboradores del programa. Valeria Ros ha contado que lo que más le dicen es que no le metan tanta caña y que es la "más auténtica".

Quique Peinado ha confesado que a él le dicen "mira, el de El Hormiguero". Miki Nadal, por su parte, ha contado que también le han pasado cosas similares a la de Javier Cámara: "A mí me indigna también. Muchas veces hablas en serio y te lo toman en broma y otras veces hablas de broma y se lo toman en serio".

María Gómez ha señalado que a ella no le preguntan cosas personales pero sí que quieren saber secretos de otros colaboradores: "Me hace gracia la gente que se cree, cuando Cris se quedó embarazada y no había dicho si era niño o niña, y te preguntan qué es como si tú lo fueras a contar".

"A Miki y a mí un día nos pararon en un tren y nos viene un señor y nos dice '¿dónde vais golfos?' y dijo Miki 'pues este a ver a su familia y yo a la mía'", ha contado el colaborador.

Dani Mateo se ha sorprendido de que les hagan preguntas tan concretas ya que a él suelen hacerle comentarios menos elaborados: "A lo mejor se me acercan y me dicen 'Valeria qué...'".