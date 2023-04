Quique Peinado habla de todo lo que ha perdido por significarse políticamente

Quique Peinado ha concedido una entrevista a Aimar Bretos en Hora 25 y ha hablado de lo que ha supuesto para su carrera significarse políticamente como alguien de izquierdas.

"¿Te ha cerrado puertas el ser rojeras?", le ha preguntado concretamente el presentador de la Cadena SER. "Sí, claro", ha respondido Peinado.

El colaborador de Zapeando ha explicado que le cierra "muchas" puertas, también en la publicidad "por qué quién cojones va a querer hacer publicidad conmigo y eso yo también lo entiendo y ahí se gana mucha pasta".

"Me cierra muchas puertas. Creo que no me da mucho pero, te soy sincero, a mí me gustaría a veces no hablar tanto y no decir tantas cosas y o expresarme tanto pero va en contra de mi naturaleza", ha añadido.

Ha señalado también que hay un punto de fama donde puede decir cosas "y que tengan cierta repercusión": "Está bien hacerlo. Ten en cuenta que yo nunca esperé estar aquí ni ganar lo que gano ni tener la posición que tengo ni nada. Ni lo esperé, ni lo soñé ni lo quería".

Para acabar ha afirmado que todo lo vive "como un regalo": "¿Que podría ser más? Pues podría ser más".