Ramón Espinar reacciona a lo que ha pasado con Nacho Álvarez dejando este recado a Pablo Iglesias

Una noticia que ha sorprendido a muchos. Después de que Sumar le propusiera a Podemos y al actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, un Ministerio, el miembro de la Ejecutiva de la formación ha terminado presentando su renuncia tras el rechazo adoptado por Ione Belarra.

"Agradezco la confianza que ⁦Yolanda Díaz deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba. En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte", ha señalado en un escrito que ha difundido desde su cuenta de X.

La marcha de Nacho Álvarez de todos sus cargos en Podemos y el rifirrafe entre Yolanda Díaz e Ione Belarra ha provocado numerosas reacciones, incluso, de personas que formaron parte de la formación morada, como Ramón Espinar.

Diputado en la Asamblea de Madrid y senador durante casi cuatro años, hasta enero de 2019, Espinar ha dejado una reflexión en X, con la que ha mandado un mensaje bastante claro al cofundador del partido, Pablo Iglesias.

"La mejor herramienta que Pablo Iglesias ha encontrado para que nadie triunfe donde él fracasó es la ambición de Irene Montero y la obediencia perruna de un grupo dirigente que no goza de ningún prestigio o influencia social que no les haya delegado él. Y no hay más cuento", ha asegurado.

Espinar ha querido matizar algo en un segundo tuit para que nadie le reproche que no ha hecho su "propio ejercicio de autocrítica tras años fuera de la política". "De ese grupo, esas prácticas y sus consecuencias he sido parte y soy, en parte, responsable. No tengo ninguna duda y no me cuesta reconocerlo, aunque escuece", ha sentenciado.

