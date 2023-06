Ramón García avanza una de las novedades principales de la vuelta del 'Grand Prix'

La vuelta del Grand Prix a la parrilla de TVE para este verano es una de las grandes novedades televisivas. Tras años en los que se rumoreaba ese posible regreso, este año por fin se ha llevado a cabo.

Ramón García, que va a continuar al frente de este programa de entretenimiento veraniego, ha vuelto a hablar de la que va a ser una de las grandes novedades: no habrá vaquilla debido a la nueva Ley de Protección Animal.

En una entrevista con María Escario para RTVE, el presentador ha explicado que esta nueva ley prohíbe animales en los platós de televisión, pero ha añadido que va a haber una novedad que mantenga vivo este espíritu porque "el Grand Prix siempre ha sido el programa de la vaquilla".

"De hecho va a seguir el logo siendo una vaquilla, distinta a la antigua y con una sonrisa, pero tú la ves y sabes que es el Grand Prix. No podíamos perder ese espíritu porque el Grand Prix siempre fue el programa de la vaquilla, no fue el programa de los troncos locos, la rampa, etc", ha sentenciado García, que ha confesado que está "más nervioso que la primera vez que lo estrenaron".

Ahí de nuevo ha vuelto a incidir que "habrá algo que mantendrá vivo el espíritu de la vaquilla, como no podía ser de otra manera".