Recogida de firmas para salvar a un perro que lleva tres años en una terraza de Santoña

Hace algo más de un mes, algunos vecinos residentes de la localidad de Santoña (Cantabria) alertaron de que, desde hace mucho tiempo, había un perro viviendo en la terraza/azotea de una vivienda.

Según ha asegurado Patricia, vecina de la zona, a Radio Meruelo en una entrevista, el animal lleva viviendo en el lugar más de tres años: "No tiene cobijo. Vive ahí todos los días del año. Hace todo sobre mojado durante varios días seguidos".

El problema es que el perro "está expuesto a todo", ha asegurado la mujer que está luchando por salvarlo de esta indigna situación, ya que "hay gente que puede darle una vida mejor".

Asimismo, ha lamentado que, "durante estos tres años, hay vecinos que ya han puesto denuncias porque el perro no para de ladrar y lamentarse a cualquier hora del día y no deja de asomarse (desde la terraza), así que cuando no pueda más se tirará".

Los miembros del colectivo Villa Pirritx Animaliak también han alertado de la situación y, además de haber organizado una recogida de firmas a través de Change.org para salvar al animal, han sido entrevistados en Cadena Ser.

En representación de la asociación, Idoia López ha señalado, amparándose en la ley, que "todas las personas están obligadas a tratar a los animales con su condición de seres que sienten y no mantenerles de forma habitual en terrazas, balcones u azoteas".

Finalmente y en consonancia con lo advertido por otros vecinos del municipio, el perro "puede llegar a caerse", calificando la situación del animal de "injusticia".