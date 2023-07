Recuperan un tuit de Sánchez de 2011 en plena noche electoral que es ORO PURO

La noche electoral del 23 de julio será recordada por ser una de las más igualadas de la historia de la democracia. Con el 83,5% de los votos escrutados, el PSOE gana en votos al PP pero no en escaños.

Feijóo tendría 135 escaños y el PSOE 123, tres escaños más que en los últimos comicios. Lo curioso es que la victoria del PP, en escaños, está siendo mucho menor de lo esperada ya que había encuestas que le daban a los populares más de 160 diputados.

En Twitter han recuperado un tuit de Pedro Sánchez que sirve para definir lo ocurrido en la noche electoral a la perfección. "Cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee...", dijo Sánchez en 2011.