Lanza un contundente mensaje a "los hombres del mundo" tras las críticas recibidas por sus vídeos

El creador de contenido conocido en TikTok como @elmarquees ha publicado un vídeo en forma de mensaje a "los hombres del mundo" tras recibir, durante días, críticas de estos alegando que sus publicaciones "dejan al hombre en mal lugar".

"Os voy a decir una cosa muy clara, y ahora sí que escucharme. Si alguien os está dejando en mal lugar, sois vosotros mismos. Todos los vídeos están basados en hechos reales. Yo no hago un vídeo que me invente porque si no existiera esa realidad la gente no lo compartiría al no sentirse identificada", ha empezado diciendo.

También ha revelado que todas esas ideas que critican las saca de sus amigas: "Amigas, en mayúsculas, no de amiga cuando tiene o no tiene novio y le quieres meter toda la.... Ellas me enseñan mensajes y conversaciones".

Precisamente acerca de este contenido que las mujeres de su entorno le muestran, ha asegurado que, cuando lee lo que reciben, se pone "en la situación de la mujer" y entiende que muchas de ellas piensen que "todos los hombres son iguales" porque la mayoría "son unos babosos".

"¿Qué van a pensar, que hay un príncipe azul? No, (van a pensar) que todos somos ogros. Qué coño van a pensar, que somos unos desperdicios", ha expresado. De hecho, ha aconsejado a este tipo de hombres que "vayan a terapia", por esto: "En cuando os dan largas y no quieren nada con vosotros, que si eres una puta, una zorra, que si no sirves...".

Y así ha concluido con su mensaje: "Míratelo, porque yo creo que en esta situación la mujer es la más inteligente por no quedar contigo, porque esa es la clase de hombre que se está ahorrando. Espero que haya quedado claro. Buenas noches".