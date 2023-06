El relato de una joven profesora que estremece en redes: "No doy más, eduquen a sus hijos"

Una profesora de Educación Física ha contado en TikTok el mal trago que le han hecho pasar sus alumnos y ha hecho un llamamiento a los padres para educar a los hijos. Ha contado que está estudiando Pedagogía en Educación Física y está haciendo prácticas en un colegio, donde tenía previsto estar dos semestres que ahora no sabe si llegará a completar.

"No doy más", ha afirmado antes de decir que uno de sus cursos hacen lo que quieren con ella: "Les doy lo mismo. Ellas me miran y me ignoran. Así de fácil. Me miran y siguen conversando".

Tampoco hacen los deberes porque están hablando o acostadas en clase: "He explicado miles de veces que el respeto es lo más importante, no por ser su profesora porque soy una persona".

Se burlan de ella mientras ella habla, se lanzan miradas raras: "Este vídeo lo hago para desahogarme. He llorado. Esto me tiene súper mal y no quiero dar pena pero es como un llamado a educar a tus hijas".

"No puede ser que me traten así porque la primera educación viene de la casa. No puede ser que me traten así. No puede ser que traten a nadie así. Soy una persona, tengo sentimientos igual que todo el mundo", ha confesado.

La docente ha contado que les ha dicho esto a sus alumnas pero que no le han hecho caso: "Soy una profesora y no puede ser que lo esté pasando tan mal en un colegio".