Representa a muchos al decir lo que te preguntan nada más llegar a un pueblo de la España

La joven usuaria de TikTok EmedeAmores (@emedeamores) ha representado a miles de personas al publicar un vídeo de lo más llamativo sobre la forma que tienen muchos pueblos de toda España de presentarse ante desconocidos.

"Aquí en el pueblo la gente te dice ¿tú de quién eres? y no te pregunta ni por tu edad, ni el nombre ni nada", asegura la joven. Como muchos le han respondido, eso es completamente cierto y ocurre a lo largo y ancho del país.

"Entonces puedes responder con varias cosas según el lado de tu familia en el que te quieres referir. Si es por la parte de mi madre digo que soy de la Manolita y el Luis y si digo por parte de mi padre digo que soy del Julanillo de los Farfollas", reconoce.

A continuación incluso pregunta a su propia madre y a una amiga, que acaban contando sus raíces y, de nuevo, confirmando su información. Esta última hasta termina haciendo una reflexión.

"Me acuerdo cuando estaba en Granada en el colegio, yo a lo mejor me refería a alguien de clase y decía la María, la Rocío. En Granada eso no se pone y en el pueblo es impensable no ponerlo", detalla.