Pone una cámara secreta en su maleta y graba todo lo que pasa en un aeropuerto: no deja de verse

El usuario de TikTok @omahi.tiktok, que tiene más de 16 millones de seguidores en su perfil de la red social, está arrasando al enseñar lo que ha podido grabar gracias a ocultar una cámara secreta en su maleta a la hora de hacer un viaje en avión.

El joven puso "una cámara ultrasecreta" cuando fue a facturar la maleta para grabar todo lo que pasa en los aeropuertos desde que se deja el equipaje en el aeropuerto de origen hasta que se recoge en el de destino.

"Siempre he querido saber qué pasa cuando la maleta se va. Hice un hoyo oculto en una de mis maletas para poder poner la cámara. Intenté que se viera lo menos posible y fui a tomar un vuelo", explica.

El trabajador que le facturó el equipaje se dio cuenta de que había colocado una cámara, pero no le dijo nada. "Creí que en el momento iba a fracasar, pero no me dijo nada y la maleta se fue exitosamente con la cámara. Tenía mucha curiosidad sobre qué es lo que iba a captar la cámara", reconoce.

Tras dos horas de vuelo, fue rápidamente a la zona de recogida de maletas y, tras tener que esperar un rato para conseguirla, se puso a revisar la grabación y que siguiera la cámara.

"Lo primero que grabó es yo entregando la maleta. Se ve claramente cómo la persona de la aerolínea ve la cámara, pero no hace nada", empieza describiendo. "Estuvo recorriendo todo el aeropuerto durante 10 minutos", prosigue.

Al pasar por los rayos X se vio "todo muy raro" y apartaron su maleta del resto. "Mandaron a una persona a revisar específicamente la mía y se ve claramente cómo viene una persona y la apaga", termina.