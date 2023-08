Lo que le dicen tanto su novio como su mejor amiga está arrasando en Tik Tok

La usuaria de TikTok Cristina López (@crisls96) ha difundido un vídeo que se está haciendo viral y que está generando muchos comentarios y reproducciones en la red social.

En la grabación se puede ver las ingeniosas frases que dice tanto su pareja como su mejor amiga sobre su belleza. "La suerte que tengo con estas dos personas. Mi novio y mi mejor amiga me dan los buenos días", indica.

"No puede ser es que estemos todo el día soportando esta belleza recién levantada", le dice su amiga, mientras asoma la cabeza desde detrás de la cortina que da al balcón. La creadora de contenido solo puede reírse.

Entonces su novio insiste en los elogios: "Te lo tengo dicho, para que algún día me va a dar algo en los ojos de tanta belleza. Me van a salir cataratas antibelleza porque no aguanto más".

"Me voy a operar los ojos, un pastón me va a costar la bromita", sentencia la amiga, antes de que entre los dos le digan que se quite un poco de belleza.

El vídeo se ha hecho viral y ya suma más de dos millones de reproducciones en cuestión de pocas horas que lleva en la red.