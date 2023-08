Una española prueba jamón serrano estando en Estados Unidos y el veredicto es claro

Vivir fuera de España es añorar la gastronomía nacional y la dieta mediterránea, especialmente cuando se reside en puntos tan lejanos como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Japón.

Por eso, es normal la ilusión que se desprende al volver a saborear productos típicos como el jamón serrano, la tortilla de patatas, etc. En las últimas horas se ha hecho viral la reacción de la usuaria @martarodrigzg al comer jamón serrano en Estados Unidos.

Esta española, que vive en el país norteamericano, se iba a ir a dormir cuando su familia compró un paquete de lonchas de jamón serrano. "No prosciutto italiano, ese no nos gusta. Jamón made in Spain", asegura.

"Me he tenido que levantar de la cama porque yo tenía que probarlo", afirma mientras abre el sobre y empieza a comerlo. Su reacción es inmediata, hasta el punto de caerse al suelo: "Está muy rico. Parece que estoy haciendo un vídeo tipo cuando yo llegaba a mi casa a las 7 de la mañana muerta del hambre, pero no".

Marta incluso se abre un paquete de almendras para acompañar el jamón. "Cari, por ti España", sentencia.