Reservan una habitación en "el hotel más barato" que han encontrado y alucinan con el interior

El usuario de TikTok @juanitomj ha publicado un vídeo enseñando la habitación de hotel que han alquilado sin saber cómo iba a ser su interior, simplemente porque era la más barata que encontraron.

Ambos se han estado riendo durante todo el vídeo porque no daban crédito. "¿Dónde me has metido?", ha dicho entre mofas el joven dirigiéndose a la chica, que ha sido la encargada de la gestión.

Muchos internautas han preguntado por la ubicación y el nombre del hotel. Además de las mofas, el vídeo ha generado más de 27.000 'me gusta' y cerca de 300.000 reproducciones en la plataforma.

"Coges el hotel más barato que ves en Booking", ha escrito el usuario de TikTok para enseñar, segundos después, cómo era el sitio que estaba lleno de rincones pensados para mantener relaciones sexuales.

Nada más empezar a grabar la habitación, aparece un espejo en forma de cruz con agarraderas para manos y pies y hasta un columpio sexual. "¿Dónde me has metido? Me muero", ha dicho el joven entre risas.

La grabación ha terminado en el baño, donde había un jacuzzi de gran tamaño. La sorpresa ha sido tal que no podían dejar de reír mientras explicaban lo ocurrido.